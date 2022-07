Bundesliga Turbine Potsdam startet in Bremen in die Saison

Potsdam. Turbine Potsdam startet mit einer Auswärtspartie in die neue Bundesligasaison. Die Vorjahresvierten treten am ersten Spieltag (16.-18. September) bei Werder Bremen an, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte. Eine Woche später (23.-25. September) empfangen die Turbinen zum ersten Heimspiel den Aufsteiger MSV Duisburg im Karl-Liebknecht-Stadion. Am dritten Spieltag (30.9.-2. Oktober) reist das Team von Trainer Sebastian Middeke zum 1. FC Köln.

© dpa-infocom, dpa:220705-99-913928/2 (dpa)