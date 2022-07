Einsatz gegen Waldbrand geht weiter: Auch mit Hubschraubern

Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Lieberose/Cottbus. Nach dem Ausbruch des Waldbrandes in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs versuchen Feuerwehr und Polizei auch am Dienstag, das Feuer auf dem munitionsbelasteten Gelände einzudämmen. Zwei Hubschrauber der Bundespolizei sollten am Vormittag erneut die Brandbekämpfung unterstützen, wie eine Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald sagte. Ein Helikopter löscht aus der Luft, der zweite ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. «Die Einsatzkräfte haben die Lage vor Ort im Griff», sagte die Landkreis-Sprecherin. Der Wind habe sich beruhigt. Auch für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Seit Montagabend brennt in der Lausitz, nördlich von Cottbus, eine Fläche von rund 13 Hektar. Es handelt sich laut Landkreis um Moorgebiet. Die Einsatzkräfte können das Gebiet nicht betreten, da es mit Munition belastet ist. Schon in den Jahren zuvor hatten große Waldbrände in dem Naturschutzgebiet und ehemaligen Truppenübungsplatz gewütet.

© dpa-infocom, dpa:220705-99-912941/2 (dpa)