Berliner Fußball-Verband gibt 376.000 Euro für Jugendfußball

Berlins Fußball-Vereine bekommen pro Jugendmannschaft eine Zuwendung von 160 Euro vom Landesverband. Wie der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Montag mitteilte, werden insgesamt 376.000 Euro an die Clubs in der Hauptstadt durch die sogenannte Jugendausschüttung ausgezahlt. Die Höhe der Pauschale blieb laut BFV im Vergleich zum Vorjahr gleich, obwohl es durch die Einführung neuer Spielformen im Kinderfußball deutlich mehr Mannschaften gibt. Laut BFV gibt es 2350 gemeldete Nachwuchsmannschaften, etwa 700 davon im Kinderfußball der G-, F- und E-Jugend.

«Dem BFV ist es in diesem Jahr wichtig, die Kinderfußballteams als vollwertige Nachwuchsmannschaften in die Kalkulation der Jugendausschüttung einzubeziehen. Wir sind davon überzeugt, dass die neuen Spielformen im Kleinfeldbereich die sportliche Entwicklung unserer jüngsten Spieler:innen in optimaler Weise fördern», wurde BFV-Präsident Bernd Schultz in einer Mitteilung zitiert.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-902914/2 (dpa)