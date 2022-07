Umfrage: Mehr Berliner wollen im Sommer verreisen

Zwei Reisegäste warten an einem Bahnhof am Gleis.

Berlin (dpa/bb). Auf eine Urlaubsreise freuen sich in diesem Jahr wieder deutlich mehr Menschen in Berlin. Rund doppelt so viele wie 2021 wollen laut einer Umfrage wieder im Sommer verreisen. Bis Anfang Juni hatten 57 Prozent der Befragten konkrete Reisepläne, wie die Berliner Sparkasse am Montag mitteilte. 2021 und 2020 lag die Zahl demnach bei je etwas mehr als einem Viertel. «Die Reiselust der Berlinerinnen und Berliner steigt wieder spürbar an», hieß es.

15 Prozent wollten zwischen Juni und September spontan entscheiden, ob sie in den Urlaub führen. Wer bis Anfang Juni schon Pläne hatte, schaute dabei laut Umfrage teilweise auf die steigenden Preise: So habe ein Fünftel von ihnen eine Reise gebucht, die kostenlos stornierbar sei. 22 Prozent wollten kürzer verreisen oder hätten eine andere Unterkunft gebucht als üblich.

«Insbesondere seit Beginn der Pandemie, aber auch schon in den Vorjahren haben viele Berlinerinnen und Berliner Geld zur Seite gelegt», erklärte die Sparkasse. «Dieser Puffer zahlt sich jetzt aus».

Das mit Abstand beliebteste Ziel sei - ähnlich wie 2021 und 2020 - weiter Deutschland (39 Prozent). Dahinter landeten Italien, Spanien und die Türkei.

