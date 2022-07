Unions Neuzugang Seguin: Weiß, was die Anforderungen sind

Berlin. Unions neuer Mittelfeldspieler Paul Seguin weiß nach eigenen Worten, was das Anforderungsprofil für Mittelfeldspieler bei seinem neuen Club beinhaltet. «Ich habe natürlich die Spiele von Union verfolgt und weiß, was man hier von den Mittelfeldspielern verlangt: viel Laufarbeit, viele Zweikämpfe, die Defensive ist die Basis», sagte der 27-Jährige der «Märkischen Oderzeitung» (Samstag). Seguin sieht seine Flexibilität als ein Plus an. «Ich kann auf beiden Position spielen, der Acht und der Sechs. Das ist sicher ein Vorteil», sagte er der Zeitung. Natürlich wolle er beim 1. FC Union Berlin zu seinen Einsätzen kommen.

Seguin wechselte in diesem Sommer von Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth nach Köpenick. Zu Beginn der Vorbereitung legte ihn eine Corona-Infektion lahm. «Ich bin inzwischen wieder ganz gut bei Kräften, aber noch nicht bei einhundert Prozent», sagte er dazu. Im Test gegen Viktoria Berlin unter der Woche wurde der Sohn vom Magdeburger Europapokalsieger Wolfgang «Paule» Seguin eingewechselt.

