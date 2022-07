S-Bahn Berlin: Ringbahn gesperrt - Fahrgäste müssen in Busse umsteigen

Wegen Bauarbeiten kommt es bei der Ringbahn (S41/S42) im Westen und Südwesten Berlins zu Sperrungen und Ersatzverkehr in Bussen.

Fahrgäste der Berliner Ringbahn (S41/S42) müssen sich am Wochenende auf einen Ersatzverkehr in Bussen einstellen (Archivbild).

Bauarbeiten Ringbahn gesperrt: Fahrgäste müssen in Busse umsteigen

Berlin. Wegen Bauarbeiten ist die Berliner Ringbahn (S41/S42) am Wochenende unterbrochen. Wie die S-Bahn Berlin mitteilte, besteht zwischen den Bahnhöfen Bundesplatz und Westend Ersatzverkehr in Bussen. Von der Sperrung betroffen sind auch Züge der Linie S46. Die Bauarbeiten sollen in der Nacht zu Montag, 1.30 Uhr, abgeschlossen sein.

Wie die S-Bahn am Sonnabendvormittag mitteilte, kommt es aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens zu Verspätungen beim Bus-Ersatzverkehr.

Bahnhof in der/auf der … Haltestelle wie … S Bundesplatz Bundesallee Bushaltestelle Linie N9, Bundesallee S S Heidelberger Platz Detmolder Straße Bushaltestelle Linie N3, Detmolder Straße S Hohenzollerndamm Seesener Staße Bushaltestelle Linie N10, Seesener Straße S Halensee Kurfürstendamm Ersatzhaltestelle vor Hausnr. 131, Fahrtrichtung Westend S Halensee Kurfürstendamm Erstzhaltestelle, vor Apotheke Ku’damm Hausnr. 110, Fahrtrichtung Bundesplatz U Adenauerplatz Lewishamstraße Ersatzhaltestelle, Lewishamstraße / Wilmersdorfer Straße S Charlottenburg Kaiser-Friedrich-Straße Bushaltestelle Linie 109, Kaiser-Friedrich-Straße/Kantstraße S Messe Nord Neue Kantstraße Bushaltestelle Linie 139, Neue Kantstraße / Ostpreußenbrücke U Kaiserdamm Königin-Elisabeth-Straße Bushaltestelle Linie 139, Königin-Elisabeth-Straße S Westend Spandauer Damm Bushaltestelle Linie M45, Spandauer Damm auf der Brücke

Neben den Bauarbeiten auf der Ringbahn-Strecke gibt es im S-Bahnnetz der Hauptstadt auch an vielen anderen Stellen zu Änderungen. Hintergrund sind Baußmaßnahmen, die das Unternehmen vor und während der Berliner Sommerferien durchführt.

In unterschiedlichen Phasen betroffen sind die Linien die S-Bahn-Linien S1, S2, S25, S26, S3, S46, S5, S7, S8 und S9.. Auch hier kommt es zu Sperrungen, Ersatzverkehr mit Bussen, zu Takt- und Fahrplanänderungen und zu geänderten Abfahrtszeiten