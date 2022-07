BGH schreitet nicht gegen Wärmedämmungsvorschrift ein

Der Bundesgerichtshof entscheidet über einen Streit in Pankow zugunsten der Energieeinsparung, äußert aber Zweifel am Berliner Recht.

Karlsruhe. Der Streit war lang und heftig, den zwei Nachbarn in Pankow ausgefochten haben. Der eine wollte an seinem bisher energetisch noch nicht sanierten Altbau eine Wärmedämmung anbringen. Diese hätte aber am Giebel des Gebäudes, das siebeneinhalb Meter niedriger ist als das Nachbarhaus, um 16 Zentimeter über die Grundstücksgrenze hinausgeragt.

Die in Berlin geltenden Vorschriften erlauben so etwas, um die politisch gewünschte Wärmedämmung an Fassaden von Bestandsbauten nicht komplett auszubremsen. Der Nachbar wollte das aber nicht hinnehmen. Er erachtet die in Berlin grundsätzlich gewährte grenzüberschreitende Wärmedämmung als verfassungswidrig und zog vor Gericht.

Dämmung am Giebel ragt 16 Zentimeter übers Nachbargrundstück

Im Januar 2018 hatte zunächst das Amtsgericht Pankow/Weißensee zugunsten des beklagten Nachbarn entschieden. Der Kläger habe die aus Gründen der Energieeinsparung angebrachte Dämmung über seinem Grundstück zu dulden. Das Landgericht bestätigte die Entscheidung 2021, ließ aber eine Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) zu.

Dessen Richter bekräftigten jetzt ihre bisherige Rechtssprechung (AZ: V ZR 23/21). Die einzelnen Bundesländer haben grundsätzlich das Recht, landesgesetzliche Regelungen zum Nachbarschaftsrecht zu erlassen. Das Karlsruher Gericht äußerte trotz des Urteils im konkreten Pankower Fall jedoch Zweifel, ob die Berliner Regelungen verfassungsgemäß sind, auch wenn die Bedenken nicht für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht ausreichen. Die Richter sind auch nicht überzeugt, dass der Paragraf 16 im Berliner Nachbarschaftsgesetz gegen die Verfassung verstößt.

Berliner Nachbarschaftsgesetz ist weniger streng als in anderen Bundesländern

Anders als in anderen Bundesländern, die den Anspruch auf Duldung grenzüberschreitender Dämmung noch von verschiedenen Voraussetzungen abhängig machen, hat der Berliner Gesetzgeber auf solche Einschränkungen verzichtet, um die Regeln einfach zu halten. Man möchte Energieeinsparungen in Bestandsgebäuden ermöglichen. Die Richter hätten „keine Zweifel, dass die Regelung zur Erreichung dieses Ziels geeignet und erforderlich“ sei, heißt es in der Mitteilung des Bundesgerichtshofs. Möglicherweise zu weitgehend wäre die Berliner Regelung aber dann, wenn durch eine grenzüberschreitende Dämmung der Nachbar in der Nutzung seines Grundstücks eingeschränkt würde, etwa keine Fahrräder oder Mülltonnen mehr abstellen könnte.

Wärmedämmung an Gebäuden dient dem Verfassungsziel Klimaschutz

Sollte der Nachbar aber sein niedrigeres Haus neben dem Gebäude mit dem nun überstehenden Giebel entlang der Grundstücksgrenze aufstocken wollen, müsste die Dämmung entfernt werden. Der Eigner des gedämmten Hauses muss auch die Grenzwand in Ordnung halten. Wegen dieser Regelungen hält das Gericht dass Berliner Gesetz für noch verhältnismäßig.

Zudem gehe es nicht nur um den Streit zweier Individuen, sondern auch um den Klimaschutz und damit um einen „anerkannten Gemeinwohlbelang“, schreibt der BGH. Diesem komme über das aus dem Grundgesetz abgeleitete Klimaschutzgebot Verfassungsrang zu. Deswegen werde das wirtschaftliche Interesse des Grundstückseigentümers an der Einsparung von Energie höher gewichtet als das Interesse des Nachbarn an der vollständigen Nutzung seines Grundstücks.