Wetter Unwetter am Freitag in Berlin und Brandenburg erwartet

Potsdam (dpa/bb). Mit Unwettern müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, ziehen am Freitag Wolken auf und es kann ab dem Mittag zu Schauern sowie teilweise unwetterartigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Betroffen sind demnach vor allem die östlichen Landesteile. Örtlich könnten bis zu 40 Liter Regen je Quadratmeter fallen, Sturmböen könnten um 85 Kilometer je Stunde erreichen - das entspricht Windstärke neun. Hagel mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser pro Korn werde nicht ausgeschlossen. Am Abend ziehen die Gewitter über die Oder ab. Das Thermometer zeigt voraussichtlich 23 bis 27 Grad, im Osten bis 29 Grad.

Für das Wochenende wird hingegen ruhiges Sommerwetter vorhergesagt. Der Samstag wird demnach überwiegend heiter und trocken bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Am Sonntag werden 28 bis 31 Grad erreicht. Dann ziehen laut Vorhersage nach heiterem Beginn von Nordwesten her Wolken auf und zwischen der Prignitz und der Uckermark fallen Schauer.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-871741/2 (dpa)