Wetter Berlin: Schauer und Gewitter möglich

Der Wetterdienst erwartet in der Region mitunter kräftige Gewitter. Auch Unwetter sind nicht ausgeschlossen.

Im Tagesverlauf erwartet der Deutsche Wetterdienst Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg (Archivbild).

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg möglich

Berlin. In Berlin und Brandenburg kann es im Verlauf des Tages zu Schauern und Gewittern kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, sind dabei lokal eng begrenzt Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter, Sturmböen um 65 km/h sowie kleinkörniger Hagel möglich.

"Ab dem Mittag insbesondere in den östlichen Landesteilen örtlich unwetterartige Entwicklungen mit heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen um 85 km/h (Bft 9) und Hagel mit Korndurchmesser bis 2 cm nicht ausgeschlossen", schreibt der DWD weiter.

Am Abend ziehen die Gewitter ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, im Osten sind auch 29 Grad möglich.

Wetter in Berlin: Das ist die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Sonnabend, 2. Juli: Am Sonnabend überwiegend heiter, trocken. Erwärmung auf Werte zwischen 25 und 28 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt bis klar und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 15 bis 11 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 3. Juli: Nach heiterem Start von Nordwesten Bewölkungsaufzug und nachfolgend zwischen der Prignitz und der Uckermark örtliche Schauer. Temperaturanstieg auf 28 bis 31 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, später Südwest, am Abend aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag wolkig bis gering bewölkt, meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 13 Grad. Schwachwindig.

Montag, 4. Juli: Wechsel von Sonne und Quellwolken. Meist trocken. Höchstwerte zwischen 24 in der Prignitz und 28 Grad in der Elbe-Elster-Niederung und 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Dienstag wolkig bis gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 15 und 11 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Die aktuellen Vorhersagen für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf der Website des Wetterdienstes.