Kienbergpark Gebäude an Bobbahn in Berlin-Marzahn abgebrannt

Berlin (dpa/bb). An der Natur-Bobbahn in Berlin-Marzahn ist das Häuschen für den Ticketverkauf in Brand geraten. Menschen wurden in der Nacht nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das etwa 100 Quadratmeter große Gebäude im Kienbergpark habe am Donnerstagmorgen komplett in Flammen gestanden. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unbekannt. Die Bobbahn könne vorerst nicht genutzt werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220630-99-856149/2 (dpa)