VeloCity-Rennen: Straßensperrungen wegen Radsport-Event

Erstmals findet am Sonntag in Berlin das Rennen „VeloCity – The Power of Berlin“ statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Berlin. Vier Jahre nach dem letzten Radrennen in Berlin feiern bis zu 6000 Hobbysportlerinnen und -sportler am kommenden Sonntag eine Premiere auf den Straßen der Hauptstadt. Am 3. Juli wird ein neues Radsport-Event ausgetragen. Beim „VeloCity - The Power of Berlin“ starten Freizeitathleten über die Distanzen von 60 und 90 Kilometer. Start und Ziel sind auf der Straße des 17. Juni.

Bereits am heutigen Donnerstag haben die Aufbauarbeiten begonnen, es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße ist von Donnerstag 6 Uhr bis zum kommenden Dienstag 18 Uhr gesperrt. Dort findet am Freitag, Sonnabend und Sonntag die Fahrradmesse VeloCity EXPO statt.

Am Sonnabend starten dort Kinder und Jugendliche bei Radrennen in den verschiedenen Altersklassen. Von Freitag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr werden dann weitere Straßen rund um das Start-Zielgebiet gesperrt. Das gesamte Gebiet erstreckt sich bis zur Ebertstraße vor dem Brandenburger Tor und nach Norden bis zur Paul-Löbe-Allee.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

VeloCity will so berühmt werden wie der Berlin Marathon

Jürgen Lock, Geschäftsführer des Veranstalter SCC Events, erklärte am Mittwoch, dass etwa eine Hälfte der Radsportler aus Berlin, die andere Hälfte aus den übrigen Teilen Deutschlands kommen würden. „Neben dem Berlin Marathon ist es unser Ziel, dem Radsport mit dieser Veranstaltung in den kommenden Jahren in Berlin einen festen Platz zu geben“, sagte Lock. „Das ist auch eine weitere Chance, das Thema Radfahren noch stärker in die Stadt reinzubringen.“

Lock sprach davon, eine „Bikeweek“ zu etablieren und nannte die Teilnehmerzahl von etwa 6000 für die Kick-off-Veranstaltung am Sonntag als absolut zufriedenstellend. „Ich kann mir vorstellen, dass wir mit „VeloCity“ den gleichen Stellenwert in Berlin erreichen werden wie der Berlin Marathon.“

Christian Tänzler vom Hauptstadtwerber „visitBerlin“ sagte, dass die Radsportveranstaltung „VeloCity“ gut für die Wirtschaft und das Image Berlins sei. „Es ist eine Stadtrundfahrt an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten Berlins vorbei“, so Tänzler. „Bei den 60 und 90 Kilometer langen Runden präsentiert sich Berlin in seiner gesamten Vielfalt.“

Dem Radsport in Berlin wird wieder Leben eingehaucht

Der ehemalige Radrennfahrer und mehrfache Tour-de-France-Teilnehmer Jens Voigt wird am Sonntag ebenfalls in die Pedale treten. Er ist der Überzeugung, dass es zu wenig Radevents in der Hauptstadt gibt und gab sich am Mittwoch hoffnungsvoll, dass sich das wieder ändern wird. „Diese Veranstaltung für das Breite Publikum ist ein toller Event“, sagte er. „Damit wird ein erster großer Schritt gemacht, um dem Radsport in Berlin wieder Leben einzuhauchen.“

Sein Tipp für Zuschauer: Wer die Radfahrer in der Natur die Berge hochkämpfen sehen möchte, sollte zur Havelchaussee fahren. Dieser Streckenabschnitt sei für die Sportlerinnen und Sportler herausfordernd. Ansonsten kann man sich in der Stadt irgendwo vor ein Café setzen und das Rennen beobachten.

Gestartet wird am Sonntag um 9.15 Uhr auf der Straße des 17. Juni zwischen der Yitzhak-Rabin-Straße und dem Großen Stern. Von dort aus führt die Strecke Richtung Westen. Von Mitte, durch Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Reinickendorf.

Viele Baustellen an der Strecke mussten entschärft werden

„Die Umsetzung dieser Veranstaltung war eine große Herausforderung“, sagte Mark Milde, Renndirektor beim SCC Events. „Wir haben einen deutlich höheren Schwierigkeitsfaktor als beim Berlin Marathon, alleine schon durch die längeren Strecken.“ Er nannte die Anzahl der Absperrungen und die Entschärfungen der zahlreichen Baustellen, an denen die Teilnehmerfelder vorbeigeführt werden und dann wieder zusammentreffen, weil sich die Straßen dort verengen.

Dass die Strecken eher durch den Westen der Stadt als durch den Osten führen, liegt an den für die Radsportler gefährlichen Straßenbahnschienen. Insgesamt werden etwa 1100 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein, 750 von ihnen direkt an der Strecke.

Temporäre Straßensperrungen am Sonntag

In den Bezirken werden Straßen beziehungsweise Straßenabschnitte temporär in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13.15 gesperrt. Es wird aber nicht über den gesamten Zeitraum die gesamte Strecke gesperrt werde, teilte der Veranstalter mit. Hier sind die Sperrungen der einzelnen Streckenabschnitte aufgeführt.

Die Teilnehmer der 60 Kilometer langen Runde werden bei ihrer Rückkehr nach Mitte den Großen Stern umrunden und dann durch das Ziel fahren. Die Sportlerinnen und Sportler, die sich für die 90 Kilometer lange Distanz angemeldet haben, werden nach der Umrundung des Großen Sterns Richtung Norden abbiegen und bis nach Reinickendorf und zurück fahren, bevor sie die Ziellinie passieren.

Alle Verkehrsteilnehmer müssen am Sonntag zwischen etwa 9.15 Uhr und 13.15 Uhr im Bereich der Rundkurse mit Behinderungen rechnen. Die BVG teilte mit, dass insgesamt 49 Buslinien und sechs Straßenbahnlinien zeitweilig umgeleitet, zurückgezogen oder geteilt werden. Alle Infos zu Änderungen gibt es tagesaktuell auf BVG.de sowie in der FahrInfo-App. Teilnehmende und Fans sollten für die An- und Abreise am besten U-Bahnen oder S-Bahnen nutzen, die ohne Beeinträchtigungen unterwegs sind. Alle Infos zu Zeiten und Streckenführungen gibt es auf der Internetseite des Veranstalters: VeloCity.berlin

VeloCity: Anmeldungen sind noch möglich

Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, können sich Interessierte noch bis zum Donnerstag online für das Rennen anmelden. Nach diesem Termin werden Nachmeldungen nur noch vor Ort im Rahmen der Startunterlagenausgabe am 1. und 2. Juli entgegengenommen.