Benin-Bronzen: Nigeria wird auch Objekte zurücklassen

Stuttgart. Nach der Einigung zwischen Deutschland und Nigeria über die sogenannten Benin-Bronzen sollen nicht alle der als koloniales Raubgut geltenden Kunstobjekte zurück in den afrikanischen Staat gebracht werden. "Wir wollen hier kein Vakuum erzeugen, deshalb werden wir einige Objekte auch zurücklassen, damit sie ausgestellt und an ihnen geforscht werden kann", sagte der Generaldirektor der Nationalen Museums- und Denkmalbehörde Nigerias, Abba Tijani, am Mittwoch in Stuttgart. Er sprach von einem "kleinen Prozentsatz". Auch die baden-württembergische Wissenschaftsstaatssekretärin Petra von Olschowski (Grüne) betonte, Nigeria lege alleine fest, wie viele und welche Objekte zurückblieben.

Etwa 1100 der kunstvollen Objekte und Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, sind in rund 20 deutschen Museen zu finden, darunter 78 allein im Stuttgarter Linden-Museum. Die Objekte stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897. Eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen beiden Ländern soll am Freitag unterzeichnet werden und den Weg für die Eigentumsübertragungen der wertvollen Kunstobjekte freimachen.

Tijani lobte den deutschen Umgang mit dem Thema. "Nigeria ist durch Deutschland nicht kolonialisiert worden. Und dennoch ist Deutschland das erste Land, das sich für diese Restitution entschieden hat", sagte er. Er sicherte zu, dass sein Land auf die Rückgabe vorbereitet sei. Es gehe Nigeria nicht allein darum, die Objekte "aus Deutschland herauszuholen".

© dpa-infocom, dpa:220629-99-845875/4