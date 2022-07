Versuchter Raub: Jugendliche bedrohen 18-Jährigen mit Messer

Fredersdorf (dpa/bb). Zwei Jugendliche haben versucht, einen 18-Jährigen in Fredersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) auszurauben. Die beiden 17-Jährigen aus Berlin sollen den jungen Mann am Dienstagabend am S-Bahnhof mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der 18-Jährige glaubhaft machen konnte, kein Geld dabei zu haben, ließen die Jugendlichen von ihm ab und verschwanden in Richtung S-Bahn. Der 18-Jährige rief die Polizei. Auf dem Bahnhof wurden die Verdächtigen, denen versuchte räuberische Erpressung vorgeworfen wird, von der Polizei gestellt. Außerdem stellte sie das Messer sicher.

