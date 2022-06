Waldbrand in Mühlberg: Feuerwehr weiter im Einsatz

Mühlberg. Der Waldbrand in Mühlberg (Landkreis Elbe-Elster) ist weiter unter Kontrolle - aber noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr ist auch am Dienstag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am frühen Morgen rückte die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr Lausitz am Dienstag mitteilte. Insbesondere Glutnester würden weiter beobachtet werden. Inwiefern sich der nächtliche Regen auf den Waldbrand auswirkte, war am frühen Morgen noch unklar.

Der Großbrand war Donnerstag auf einem früheren Truppenübungsplatz in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung Mühlberg ausgeweitet.

