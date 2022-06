56-jähriger Schwimmer im Krüpelsee vermisst

Königs Wusterhausen. Die Suche nach einem seit Sonntag vermissten 56 Jahre alten Schwimmer in Königs Wusterhausen ist bis zum Montagnachmittag erfolglos geblieben. Der Mann wollte den Krüpelsee vom Stadtteil Senzig in Richtung Zernsdorf durchschwimmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem Angehörige den 56-Jährigen aus den Augen verloren hatten, begannen sie ihn zu suchen und verständigten dann die Polizei. Der Einsatz auch eines Hubschraubers der Bundeswehr und die Suche mit Hilfe von Tauchern blieb erfolglos. Nach Angaben der Polizei wurde die Suche wegen schlechter Sichtverhältnisse am Sonntagabend gegen 22 Uhr abgebrochen. Am Montagmorgen hat die Wasserschutzpolizei mit Hilfe von Echolottechnik die Suche fortgeführt.

