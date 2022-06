Notfall Leiche in Spree am Treptower Park entdeckt

Berlin. In der Spree am Treptower Park in Berlin ist eine Leiche entdeckt worden. Die Feuerwehr barg den toten Menschen am Montagvormittag von einem Boot aus, wie ein Sprecher sagte. Gegen 10.00 Uhr sei der Alarm eingegangen. Die Leiche wurde zur Untersuchung an die Kriminalpolizei übergeben. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-817321/2

