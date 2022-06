Lotto-Glück: Sechs Richtige bringen 1,7 Millionen Euro

Potsdam. Mit sechs Richtigen im Spiel Lotto 6aus49 hat ein Brandenburger Glückspilz am vergangenen Samstag rund 1,7 Millionen Euro gewonnen. Der Spielschein mit sechs Tipps plus Zusatzlotterien sei in Potsdam eingereicht worden, teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mit. Der Lottospieler habe 21,90 Euro für zwei Ziehungen eingesetzt. Seine Glückszahlen waren: 2, 4, 21, 28, 33 und 43.

Damit sei zum siebten Mal in diesem Jahr ein Millionengewinn nach Brandenburg gegangen. Erst am 18. Juni gewann ein Brandenburger mehr als 23 Millionen Euro. Der oder die Glückliche werde aber noch gesucht, hieß es.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-818124/2