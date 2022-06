Wetter Berlin: Kräftige Gewitter und Sturmböen - Eindringliche Warnung an Autofahrer

In Berlin und Brandenburg kann es am Montag zu zum Teil heftigen Gewittern kommen, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Berlin. Auch am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer starken Wärmebelastung in Berlin und Brandenburg. Die Hitze werde alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten, meldet der DWD in Potsdam. Es sei mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen, schreiben die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen am Montag Werte von bis zu 36 Grad.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnte wegen der Hitze vor einer erhöhten Unfallgefahr. "Lassen sie niemals Kinder und Tiere im Fahrzeug zurück!", so die VIZ weiter.

Abkühlung kann es vielerorts durch teils kräftige Gewitter geben. Ab den Mittagsstunden gebe es erneut zunächst einzelne, zum Abend von Westen gehäuft auftretende Gewitter. Örtlich müsse mit Unwetter und heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter, größerem Hagel und teils schweren Sturmböen um 100 km/h gerechnet werden. "Stellenweise extrem heftiger Starkregen mit mehr als 40 l/qm in einer Stunde nicht ausgeschlossen", so der DWD.

Montag, 27. Juni: Vormittags zunächst heiter bis sonnig und trocken. Ab dem Mittag Quellwolkenbildung und zunächst einzelne Gewitter, ab dem Nachmittag von West nach Ost zunehmend bewölkt und vermehrt teils kräftige Gewitter, lokal mit Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen um 40 l/qm in kurzer Zeit, größeren Hagel und schweren Sturmböen um 100 km/h (Bft 10). Zuvor sehr heiß, Höchsttemperatur 32 bis 36 Grad. Zunehmend mäßiger Südostwind, im Tagesverlauf über Süd auf West bis Nordwest drehend. Am Nachmittag teils frische bis starke Böen. In der Nacht zum Dienstag überwiegend bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, teils kräftiger ausfallend und über mehrere Stunden anhaltend, dabei teils Gewitter. Gegen morgen allmählich ostwärts abziehend. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, auf Nordwest drehender Wind, bei Gewittern weiterhin Gefahr schwerer Sturmböen.

Dienstag, 28. Juni: Am Dienstag zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf von Norden größere Aufheiterungen. Trocken, nur in der Niederlausitz vereinzelt Schauer, geringe Gewitterneigung. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. Schwacher bis mäßiger, von Nordwest auf Nord bis Nordost drehender Wind. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, im Nachtverlauf in den südlichen Landesteilen teils Schauer oder auch Gewitter. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. Überwiegend schwacher Nordostwind.

Mittwoch, 29. Juni: Wolkig mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte zwischen 27 und 32 Grad, die höheren Werte entlang von Oder und Neiße. Schwacher bis mäßiger, in Böen teils frischer Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Donnerstag wolkig bis stark bewölkt mit weiteren Schauern oder Gewittern, im Verlauf allmählich abklingend. Tiefstwerte 20 bis 16 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag, 30. Juni: Zunächst viele Wolken und vor allem im Nordosten Schauer und Gewitter mit Starkregen. Im Tagesverlauf nachlassender Niederschlag und gegen Abend heiter. Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag meist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Im Verlauf Bildung von Nebelfeldern. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwachwindig.

