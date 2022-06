Verteidigung plädiert im Prozess gegen mutmaßlichen SS-Mann

Brandenburg/Havel. Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen will am Montag (Prozess ab 10.00 Uhr) die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Ein inzwischen 101-Jähriger ist angeklagt, als damaliger Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben. Er hat am Montag nach dem Plädoyer die Möglichkeit zu einem letzten Wort. Das Urteil in dem seit Oktober laufenden Prozess wird am Dienstag erwartet.

Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Gefängnis für den Mann gefordert. Nebenklage-Vertreter Thomas Walther plädierte auf eine mehrjährige Haftstrafe, die ein Maß von fünf Jahren nicht unterschreiten solle. Zwei weitere Nebenklage-Vertreter forderten einen Schuldspruch, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

Der 101-Jährige hat in dem Prozess bislang bestritten, dass er in dem KZ tätig war und angegeben, er habe in der fraglichen Zeit als Landarbeiter gearbeitet. Die Staatsanwaltschaft stützt sich bei ihrer Anklage aber auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes sowie auf weitere Dokumente.

Der Prozess vor dem Landgericht Neuruppin, das aus organisatorischen Gründen in Brandenburg/Havel in einer Sporthalle tagt, war wegen einer Erkrankung des hochbetagten Angeklagten seit dem 24. Mai unterbrochen. Inzwischen ist er nach Angaben des Gerichts wieder wie zuvor eingeschränkt verhandlungsfähig - also bis zu zweieinhalb Stunden pro Tag.

