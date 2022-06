Anschlag in Oslo: 200 Menschen gedenken den Opfern

Menschen gedenken am Brandenburger Tor der Opfer des Anschlags in Oslo.

Berlin. Rund 200 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Brandenburger Tor den Opfern des mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlags in der norwegischen Hauptstadt Oslo gedacht. Das Gedenken am Samstagabend auf dem Pariser Platz im Berliner Stadtzentrum verlief ohne Vorkommnisse, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Teilnehmer zeigten Regenbogenfahnen, einer trug einen leuchtenden Umhang.

Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD). "Als Berliner Community senden wir ein starkes Zeichen der Solidarität und gegen Queerfeindlichkeit nach Oslo", hieß es in einer Mitteilung.

Ein Angreifer hatte in der Nacht zum Samstag in einer beliebten Schwulen-Bar und mehreren anderen Orten Schüsse abgefeuert und damit zwei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Der Geheimdienst PST stufte die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein. Der Nachtclub "London Pub" - das Hauptziel der Angriffe - gilt in Oslo als beliebter Treffpunkt für Schwule, Lesben und andere Angehörige der queeren Szene.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804591/2