Wetter Berlin: Wetterdienst erwartet ab dem Mittag kräftige Schauer

Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Sonntagmittag einzelne kräftige Schauer oder Gewitter in Berlin und Brandenburg. Dabei könne es lokal eng begrenzt Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, Wind- und Sturmböen zwischen 50 und 70 km/h sowie Hagel geben. Schwerpunkt der Gewitter sei voraussichtlich der Norden Brandenburgs. "Dort punktuell auch extremes Unwetter mit Starkregenmengen über 40 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen", schreiben die Meteorologen in ihrem Wetterbericht. Im weiteren Verlauf des Tages würde die Gewitterneigung abnehmen.

Den ganzen Tag über besteht in Berlin und Brandenburg eine starke Wärmebelastung bei Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Der DWD hat aus diesem Grund eine amtliche Hitzewarnung ausgegeben. "Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten", heißt es in der Warnung. Mit einer zusätzlichen Belastung sei aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen.

Das heiße Sommerwetter setzt sich in Berlin und Brandenburg auch in der neuen Woche fort. Am Montag erwartet der DWD sogar Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Am Nachmittag und Abend sollen teils kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. Vereinzelt seien heftiger Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen möglich. Auch in der Nacht könne es teils kräftig regnen, vereinzelt könne es gewittern. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad. Am Dienstag sollen 25 bis 28 Grad erreicht werden.

Sonntag, 26. Juni: Heiter, zeitweise wolkig. Ab dem Mittag einzelne kräftige Schauer oder Gewitter. Dabei lokal eng begrenzt Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 30 l/qm innerhalb kurzer Zeit, Wind- und Sturmböen zwischen 50 und 70 km/h (Bft 7-8) sowie kleinkörniger Hagel. Schwerpunkt voraussichtlich der Norden Brandenburgs. Dort punktuell auch extremes Unwetter mit Starkregenmengen über 40 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Im Abendverlauf abnehmende Gewitterneigung und Bewölkungsrückgang. Starke Wärmebelastung bei einer Höchsttemperatur von 29 bis 33 Grad. Abseits der Gewitter schwacher Wind. In der Nacht zum Montag wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 21 bis 16 Grad. Schwacher Wind aus Südost bis Ost.

Montag, 27. Juni: Heiter, ab dem Mittag teils wolkig. Zunächst meist trocken, am Nachmittag und Abend von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen oder schweren Sturmböen (Bft 9 bis 10). Zuvor sehr heiß, Höchsttemperatur 32 bis 36 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd, im Verlauf zunehmend auf West bis Nordwest drehend. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer, teils kräftiger ausfallend, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte zwischen 19 bis 15 Grad. Schwacher, mitunter mäßiger Nordwestwind.

Dienstag, 28. Juni: Am Dienstag wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad. Schwacher bis mäßiger, von Nordwest auf Nord bis Nordost drehender Wind. Zeitweise frische Böen. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer oder auch Gewitter. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Mittwoch, 29. Juni: Wolkig. Zeitweise kräftige Schauer oder Gewitter. Weiterhin schwül bei Höchstwerten zwischen 27 und 32 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von Nordost auf Südwest drehend. Vereinzelt Windböen (Bft 7). Am Abend schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, teils klar. Im Verlauf nachlassende Schauer- und Gewitterneigung. Tiefstwerte zwischen 19 und 17 Grad. Schwacher Südwestwind.

Die Vorhersage des Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf den DWD-Seiten.