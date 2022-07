Pietro Lombardi & Mike Singer live 2022 – Was Fans wissen müssen

Im September 2022 herrscht in den Gärten der Welt Ausnahmezustand. Denn dann treten mit Pietro Lombardi und Mike Singer zwei der aktuell erfolgreichsten deutschen Popstars in der Open-Air-Arena auf. Die beiden Chartstürmer sind erstmals gemeinsam auf Tour unterwegs.

Der 1992 in Karlsruhe geborene Deutsch-Italiener Pietro Lombardi gewann 2011 die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar". Mit Songs wie "Call my Name", "Señorita", "Nur ein Tanz", "Bella Donna" oder "Macarena" ist Pietro heute Stammgast in den deutschen Charts. Sein Co-Headliner Mike Singer stand mit seinen ersten drei Alben jeweils auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und wurde bei den "MTV European Music Awards" 2018 als "Best German Act" ausgezeichnet.

Fans der beiden Popstars dürfen sich in Berlin auf ein musikalisches Highlight unter freiem Himmel freuen. Im Vorprogramm von Pietro Lombardi und Mike Singer wird der Schweizer Reggaetón-Musiker Loco Escrito spielen.

Wo werden Pietro Lombardi & Mike Singer auftreten?

Das Konzert findet in der Arena der Gärten der Welt statt (Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin) statt. Auf den Sitzbänken und Rasenstufen, die die Bühne kreisförmig umschließen, finden bis zu 5.000 Menschen Platz. Die einem Amphitheater nachempfundene Freilichtbühne wurde 2017 im Rahmen der IGA Berlin eröffnet und gilt nach wie vor als einer der architektonischen Höhepunkte.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für den Berlin-Auftritt von Pietro Lombardi & Mike Singer in den Gärten der Welt sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49,95 Euro zzgl. Gebühren).

Mike Singer

Foto: Robert Schlesinger / Getty Images

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (10. September 2022) um 16.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch in den Gärten der Welt?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Gärten der Welt.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zu den Gärten der Welt?

Die Gärten der Welt sind am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, da rund um das Gelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Parkanlage liegt am nördlichen Fuß des Kienbergs im Berliner Ortsteil Marzahn. Der Haupteingang Blumenberger Damm ist am besten mit dem Bus X 69 (Haltestelle Blumenberger Damm/Gärten der Welt) zu erreichen, der Eingang Eisenacher Straße mit der S7 (Bhf. Marzahn), der U5 (Bhf. Hellersdorf) oder dem Bus 195. Zur Seilbahn geht es mit der U5 (Haltestelle Kienberg/Gärten der Welt).

Auf der Internetseite der Veranstalter erhalten Sie weitere Hinweise zu den Einlassbestimmungen.

Pietro Lombardi & Mike Singer live in den Gärten der Welt, Sonnabend, 10. September 2022, Einlass gegen 16 Uhr; Konzert ab 18 Uhr, Gärten der Welt, Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin