Mercedes-Benz Arena Harry Styles live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Der britische Sänger Harry Styles geht im Sommer 2022 auf große Tournee und wird am 18. Oktober 2022 im Rahmen seiner "Love On"-Tour für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck hat Harry Styles Songs aus seinem aktuellen Album "Harry’s House", das im Mai 2022 erschien, sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "What Makes You Beautiful", "Watermelon Sugar" und "Sign of the Times".

Mit seiner Band One Direction und der Teilnahme an der britischen Castingshow "The X Factor" erlangte Harry Styles 2010 weltweite Aufmerksamkeit. Seit 2016 widmet sich der Brite auch Soloprojekten. Seine Debütsingle "Sign of the Times" erreichte 2017 die Spitze der britischen Charts und wurde weltweit mehrfach mit Gold und Platinum prämiert.

Wo wird Harry Styles auftreten?

Das Konzert wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, für das Berlin-Konzert von Harry Styles in der Mercedes-Benz Arena sind auf der Internetseite der Veranstalter derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten Tickets frei werden. Es gibt allerdings noch Premium-Tickets (ab 349 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (20. Juli 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Harry Styles in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Harry Styles bei seinem Konzert im Juni 2022 in Dublin:

Music for a Sushi Restaurant Golden Adore You Daylight Cinema Keep Driving Matilda Boyfriends Lights Up Satellite Happy Birthday to You Canyon Moon Treat People With Kindness What Makes You Beautiful Late Night Talking Love of My Life

Zugabe:

Sign of the Times Watermelon Sugar As It Was Kiwi

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Harry Styles live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 20. Juli 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.