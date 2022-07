Zitadelle Spandau Bauhaus live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Sie gelten als eine der einflussreichsten Bands des Post-Punk und Gothic-Rock – jetzt kehren Bauhaus endlich zurück auf die Bühnen und werden im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 22. August 2022 für ein exklusives Open-Air-Konzert nach Berlin kommen.

Im Frühjahr 2022 überraschten Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins und David J ihre Fans mit ihrer aktuellen Single "Drink The New Wine" – der ersten Neuerscheinung von Bauhaus seit 14 Jahren. Doch damit nicht genug: Mit der neuen Single im Gepäck und einer Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Ziggy Stardust", "She's In Parties" und "Bela Lugosi's Dead" kündigten die Briten für 2022 eine Konzertreise an, die sie auch nach Deutschland führt: Fans sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Band live zu erleben.

Wo werden Bauhaus auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Bauhaus in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 58,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (22. August 2022) um 17.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Welche Songs werden Bauhaus in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Bauhaus bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Mailand:

Rosegarden Funeral of Sores Double Dare In the Flat Field A God in an Alcove In Fear of Fear Spy in the Cab She's in Parties Kick in the Eye Bela Lugosi's Dead Silent Hedges The Passion of Lovers Stigmata Martyr Dark Entries

Zugabe:

Sister Midnight Telegram Sam Ziggy Stardust

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Bauhaus live in Berlin, Montag, 22. August 2022, Einlass 17.00 Uhr; Konzertbeginn 18.00 Uhr; Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin.