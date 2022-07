Sommerferien in Berlin und Brandenburg 2023 – Infos & Termine

Die Ferienzeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Damit Sie Ihren Urlaub rechtzeitig planen können, haben wir für Sie die Termine der Sommerferien 2023 in Berlin und Brandenburg aufgelistet. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten rund um die Sommerferien 2023.

Wann genau sind die Sommerferien in Berlin und Brandenburg? Das fragen sich nicht nur Menschen, die mit der Familie oder Schulkindern verreisen. Auch wer mit Freunden Urlaub macht oder solo unterwegs ist und den Andrang vieler Reisender während der Schulferien umgehen möchte. Wer die Ferientermine kennt, kann den Urlaub stressfrei beginnen und vermeidet lange Staus auf der Autobahn.

Wann gehen die Sommerferien 2023 los?

In Berlin beginnen die Sommerferien 2023 genauso wie in Brandenburg und Hamburg am Donnerstag, den 13. Juli. Damit gehört die Hauptstadt in diesem Jahr eher zu den Frühstartern. Nur für Schüler in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen beginnen die Sommerferien noch früher. NRW startet bereits am 22. Juni in die Ferien, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen folgen am 6. Juli; Sachsen und Thüringen am 10. Juli.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Foto: dpa

Weiter geht es am 13. Juli in Hamburg. Die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gehen am 17. Juli in den Sommerurlaub. Es folgen am 24. Juli Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In Baden-Württemberg müssen die Schüler bis zum 27. Juli ausharren, noch etwas später startet Bayern in die Sommerferien. Hier haben die Schüler erst ab dem 31. Juli 2023 frei.

Wie lange dauern die Sommerferien?

Die Mindestdauer der Sommerferien beträgt sechs Wochen. Dies erleichtert einerseits Vertretungsregelungen für Erziehungsberechtigte in den Betrieben und Behörden. Andererseits werden allzu starke Verkehrsbelastungen vermieden. In Berlin gibt es 2023 noch zwei Tage mehr Ferien, so dass sich eine Feriendauer von 6,2 Wochen ergibt. Der erste Schultag für Berliner Schüler ist Montag, der 28. August 2023. Plus Wochenden ergeben sich für die Sommerferien also 46 freie Tage am Stück. Arbeitnehmer müssen dafür 32 Urlaubstage einplanen.

Das sind die Sommerferien 2023 in den Ländern:

Baden-Württemberg: 27. Juli bis 9. September 2023

Bayern: 31. Juli bis 11. September 2023

Berlin: 13. Juli bis 25. August 2023

Brandenburg: 13. Juli bis 26. August 2023

Bremen: 6. Juli bis 16. August 2023

Hamburg: 13. Juli bis 23. August 2023

Hessen: 24. Juli bis 1. September 2023

Mecklenburg-Vorpommern: 17. Juli bis 26. August 2023

Niedersachsen: 6. Juli bis 16. August 2023

NRW: 22. Juni bis 4. August 2023

Rheinland-Pfalz: 24. Juli bis 1. September 2023

Saarland: 24. Juli bis 1. September 2023

Sachsen: 10. Juli bis 18. August 2023

Sachsen-Anhalt: 6. Juli bis 16. August 2023

Schleswig-Holstein: 17. Juli bis 26. August 2023

Thüringen: 10. Juli bis 19. August 2023

Foto: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG / obs

Wann enden die Sommerferien 2023?

Der erste reguläre Schultag für Berliner und Brandenburger Schüler ist Montag, der 28. August 2023. Aber keine Sorge: Im Oktober werfen die Herbstferien schon ihre Schatten voraus.

Wann sind Ferien in Berlin 2023?

Insgesamt dürfen sich die Berliner Schüler dieses Jahr über 64 Ferientage freuen. Hier sind die Ferientermine im Überblick:

Winterferien: 30. Januar bis 4. Februar 2023

30. Januar bis 4. Februar 2023 Osterferien: 3. April bis 14. April 2023

3. April bis 14. April 2023 Himmelfahrt: 19. Mai 2023

19. Mai 2023 Pfingstferien: 30. Mai 2023

30. Mai 2023 Sommerferien: 13. Juli bis 25. August 2023

13. Juli bis 25. August 2023 Herbstferien: 23. Oktober bis 4. November 2023

23. Oktober bis 4. November 2023 Weihnachtsferien: 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024

Warum haben die Länder unterschiedliche Ferienregelungen?

Die Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die übrigen Ferientermine werden von den Ländern bestimmt (z. B. Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien). Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.

Hier finden Sie die Ferienordnung für das Land Berlin (pdf, 107 kb).

Und wann sind Feiertage in Berlin 2023?

1. Januar 2023 (Sonntag): Neujahr

8. März 2023 (Mittwoch): Internationaler Frauentag

7. April 2023 (Freitag): Karfreitag

10. April 2023 (Montag): Ostermontag

1. Mai 2023 (Montag): Tag der Arbeit

18. Mai 2023 (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

29. Mai 2023 (Montag): Pfingstmontag

3. Oktober 2023 (Dienstag): Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember 2023 (Montag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2023 (Dienstag): 2. Weihnachtsfeiertag