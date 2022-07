Alle Infos zum Classic Open Air in Berlin 2022

Classic Open Air: Am 7. Juli beginnt das Festival am Gendarmenmarkt.

Klassik-Festival Was Sie zum Classic Open Air in Berlin 2022 wissen müssen

30 Jahre Classic Open Air: Mit einem Konzert von Startenor José Carreras startete 1992 das erste Classic Open Air-Festival auf dem Gendarmenmarkt und etablierte eine Tradition. An fünf Abenden im Juli erklingen unter freiem Sternenhimmel populäre klassische und moderne Melodien umrahmt von der prachtvollen klassizistischen Architektur des Konzerthauses, des Französischen Doms und des Deutschen Doms. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zum Klassik-Festival:

Wann und wo findet das Classic Open Air in Berlin statt?

Von Donnerstag, den 7.Juli bis zum Montag, den 11. Juli findet das Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin Mitte statt.

Was erwartet die Besucher?

Das Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt im Herzen Berlins sorgt jährlich für unvergessliche Musikabende. Mit der großen Eröffnungsgala samt Feuerwerksfinale startet das Classic Open Air 2022 am 7. Juli. Der 8. und 9. Juli stehen ganz im Zeichen klassischer Meisterwerke: "Mediterrane Opernhits von Verdi bis Bizet" gibt es am Freitag, "Highlights der Klassik - Inszeniert in Licht und Feuer" am Sonnabend.

Am Sonntag gastiert Howard Carpendale erstmalig live mit Orchester am Gendarmenmarkt. Der charismatische Sänger präsentiert seine größten Hits von "Ti Amo", "Hello Again", über "Nachts wenn alles schläft" bis "Tür an Tür mit Alice". Das große Finale findet am 11. Juli statt. Bei "Let it Swing" werden die großen Showlegenden der Swing-Ära von Benny Goodman bis Frank Sinatra gefeiert.

Classic Open Air 2022 - Das ist das Programm im Überblick

Donnerstag, 7. Juli (19.30 Uhr): First Night - Klassik, Pop & Evergreeens

Freitag, 8. Juli (19.30 Uhr): Opernzauber unter Sternen - Mediterrane Opernhits von Verdi bis Bizet

Sonnabend, 9. Juli (19.30 Uhr): Highlights der Klassik - Inszeniert in Licht und Feuer

Sonntag, 10. Juli (19.30 Uhr): Howard Carpendale & Orchester - Symphonie meines Lebens

Montag, 11. Juli (19.30 Uhr): Let it swing - Swing-Abend mit Tom Gaebel und Andrej Hermlin

Was kosten die Karten?

Karten für das Auftaktkonzert und die Konzerte am Freitag und Sonnabend kosten je nach Sitzplatzkategorie zwischen 58 und 100 Euro. Die Plätze direkt an der Bühne (Loge Gold) schlagen mit 108 Euro zu Buche. Die Konzerte am Sonntag und Montag sind in der unteren Preiskategorie (PK 5) etwas günstiger. Das Carpendale-Konzert am Sonntag kann ab 53 Euro besucht werden, das Abschlusskonzert am Montag ab 49 Euro.

Foto: DAVIDS/Darmer

Wo bekomme ich die Tickets?

Tickets für das Classic Open Air können über den Onlineanbieter ticketmaster und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Ein Anruf unter der Ticket-Hotline 01806 999 0000 des Ticketanbieters ticketmaster kostet zwischen 20 und 60 Cent Gebühren pro Anruf.

Wann geht es jeweils los?

Der Einlass für Besucher startet an allen Konzertabenden ab 18 Uhr. Jeweils um 19.30 Uhr beginnen die Konzerte. Das Veranstaltungsende wird an den fünf Abenden voraussichtlich gegen 22.30 Uhr erreicht.

Wie komme ich zum Gendarmenmarkt in Berlin?

Musikfans, die zum Classic Open Air wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom S-Bahnhof Brandenburger Tor (S1, S2, S25, S26) und den U-Bahnhöfen Hausvogteiplatz (U2), Stadtmitte (U2, U6) sowie Unter den Linden (U5, U6) ist der Platz fußläufig erreichbar. Auch die Buslinien 200 und 265 bis zur Station Jerusalemer Straße oder der Bus 147 bis zur Französischen Straße bringen die Festivalgänger an ihr Ziel.

Parkmöglichkeiten stehen nur begrenzt zur Verfügung - beispielsweise in der Contipark-Tiefgarage Friedrichstadt-Passagen (Q 205, Einfahrt Taubenstraße 14, 10117 Berlin) sowie auf den öffentlichen Parkplätzen rund um den Gendarmenmarkt.

