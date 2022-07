Lange Nacht der Wissenschaften 2022 – Was Sie wissen müssen

Am Sonnabend, den 2. Juli findet die Wissenschaftsnacht 2022 in Berlin und Potsdam statt. Alle Infos zu Tickets, Höhepunkte & Programm.

Zum Mitmachen: Am Sonnabend findet die 21. Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin statt

Für große und kleine Wissenschaftsfans findet am 2. Juli 2022 wieder die Lange Nacht der Wissenschaften (LNDW) in Berlin und Potsdam statt. Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in Berlin und Potsdam öffnen ihre Türen und laden die Besucher in sonst nicht öffentlich zugängliche Labore, Archive, Bibliotheken und Hörsäle ein. Die 21. Berliner Wissenschaftsnacht verspricht spektakuläre Experimente, spannende Vorträge, Wissenschaftsshows, Führungen und vieles mehr. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten, die Sie zur Wissenschaftsnacht wissen müssen:

Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin 2022 - Wann und wo findet sie statt?

In diesem Jahr findet die Lange Nacht der Wissenschaften am Sonnabend (2. Juli 2022) von 17 bis 24 Uhr statt. Die Veranstaltungen sind auf insgesamt sechs Stadtgebiete verteilt – von der City West über das Zentrum bis Buch, Wannsee und den Potsdamer Telegrafenberg, über den Südwesten bis nach Südosten.

Hier finden Sie detaillierte Karten der Veranstaltungsorte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was sind die Höhepunkte der Berliner LNDW 2022?

Werden wir im Schlaf schlauer? Wie weiß eine Blume, wann sie blühen muss? Wie kann Geometrie zu einem schöneren Stadtbild führen und was macht der Ursaurier im Röntgengerät? Die Lange Nacht der Wissenschaften bietet ein breites Spektrum an Themengebieten. Naturfreunde und Technikfreaks kommen ebenso auf ihre Kosten wie Kunst- und Literaturbegeisterte.

Die TU Berlin präsentiert dieses Jahr unter anderem einen Pavillon aus Pilzen. Mit den Entwicklern können Besucher über organische Baumaterien aus Pilzen wie dem Zunderschwamm diskutieren. Im Museum für Naturkunde lädt das Bromacker-Projekt die Besucher dazu ein, einen Röntgen-Blick auf Fossilien zu werfen und das Osteuropa-Institut (OEI) der FU Berlin organisiert eine Diskussion über die Konsequenzen des Krieges für die Ukraine und die Region, mit einem Fokus auf unerwarteten und langfristigen Folgen.

Foto: Lange Nacht der Wissenschaften

Eine Reihe von Veranstaltungen sind speziell auf Kinder und Familien zugeschnitten. So können etwa Kinder an der FU Berlin in der ägyptischen Schreibschule, ihren Namen in Hieroglyphen auf Papyrus schreiben und kleine hieroglyphische Texte stempeln, das EarthLab lädt zu einem Rundkurs mit Mitmachexperiment zum Klimawissen ein und am Wetterturm bauen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Kindern kleine Raketen und erklären, wie Satelliten das Wetter beobachten.

>>> Hier finden Sie das vollständige Programm mit mehr als 1.400 Angeboten.

Wie lautet das Motto der LNDW 2022?

Die LNDW hat in diesem Jahr das Motto "Fake News? Sei klüger!". Sie bezieht dabei Position gegen Falschdarstellungen, erfundene Behauptungen und Irrationalismus mit der Leitidee: Wissenschaft als Antwort auf Fake News, Verschwörungstheorien und fatale Irrtümer.

Hier finden Sie weitere Informationen zum LNDW-Thema "Fake News".

Wie viel kosten die Tickets für die Lange Nacht der Wissenschaften?

Tickets für die Wissenschaftsnacht sind ab 14 Euro erhältlich, ermäßigte Tickets ab 9 Euro. Zusätzlich dazu wird ein Familienticket für 27 Euro und ein Late-Night-Ticket für alle Veranstaltungen ab 22 Uhr abgeboten. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Außerdem gibt es vergünstigte Tickets für Schülergruppen (5 Euro pro Person), ein Gruppenticket "Fünf Freund*innen" schlägt mit 59 Euro statt 70 Euro zu Buche und ein Berliner FamilienPass-Ticket für einen Erwachsenen mit mindestens einem Kind 14 Euro (ermäßigt 9 Euro).

Wo bekomme ich Tickets?

Die Tickets können ab Freitag (20. Mai 2022) bis einschließlich Sonnabend (2. Juli 2022) über den Online-Ticket-Shop der Langen Nacht der Wissenschaften erworben werden. Außerdem können Karten bei allen ausgewiesenen Vorverkaufsstellen von Ticketmaster gekauft werden. Die Tickets berechtigen zum Besuch aller Einzelveranstaltungen in den teilnehmenden Wissenschaftseinrichtungen. Außerdem können mit den Tickets die eingesetzten Sonderbusse zur Veranstaltung kostenfrei genutzt werden.

Wird es am Tag der Veranstaltung eine Abendkasse geben?

Nein, Abendkassen sind nicht vorgesehen.

Welche Schutz- und Hygieneauflagen gelten für Besucher?

Seit Anfang April sind bis auf Weiteres Veranstaltungen in Berlin und Potsdam ohne Einschränkung der Personenanzahl oder besonderen Zugangsvoraussetzungen erlaubt. Auch die allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ("Maskenpflicht") ist aufgehoben. Einige teilnehmende Einrichtungen halten aus Sicherheitsgründen aber an der Maskenpflicht weiter fest. Die gültigen Regelungen vor Ort sind entsprechend zu berücksichtigen. Also am besten Maske einpacken und auf Nummer Sicher gehen.

Wie komme ich zu den Veranstaltungen?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Auf der Internetseite der Veranstalter ist neben jedem Programmpunkt zusätzlich eine Karte der veranstaltenden Einrichtung zu sehen. Sie enthält unter der Beschreibung jeweils einen Button zur Anfahrt mit der BVG oder privaten Verkehrsmitteln. Zu den Veranstaltungsorten in Potsdam, in Buch, im Südwesten und im Südosten fahren Sonderbusse der LNDW von den nächstgelegenen U-Bahn- und S-Bahnstationen, die kostenlos genutzt werden können.

Hier finden Sie eine Karte zu den Routen und Sonderbuslinien.

Mehr zum Thema:

Berlin plant neuen Teilchenbeschleuniger für eine Milliarde

Geothermie: Wärme aus dem tiefen Berliner Untergrund

Erstes Riesenbakterium in der südlichen Karibik entdeckt