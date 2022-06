Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Ermittlungen Tödlicher Unfall an Berliner S-Bahnhof

Berlin. Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Samstag einen Menschen vom Dach einer S-Bahn geborgen, er starb noch im S-Bahnhof Steglitz. Auf Twitter teilte die Feuerwehr mit, dass alle Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos waren. Der Fahrer der S-Bahn wurde vor Ort versorgt, so ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls liegen nun bei der Berliner Polizei.

