Berlin. Nach einem Badeunfall im Weißen See im Berliner Bezirk Pankow ist ein Mann als vermisst gemeldet worden. Die Feuerwehr brach die mehrstündige Suche am frühen Samstagmorgen ergebnislos ab, wie ein Sprecher sagte. Am Abend war die Feuerwehr informiert worden, dass der Mann in dem Gewässer vermutlich untergegangen sei.

© dpa-infocom, dpa:220625-99-794946/2

