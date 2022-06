Feuerwehr: Brand in Gohrischheide unter Kontrolle

Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in der Gohrischheide in den Himmel.

Mühlberg/Zeithain. Die Feuerwehr hat den Großbrand in der Gohrischheide auf sächsischem Gebiet vorerst unter Kontrolle. Es gebe keine großflächigen Flammen mehr, der Einsatz werde aber noch viele Stunden dauern, sagte Einsatzleiter Matthias Heydel von der Feuerwehr Zeithain am frühen Freitagabend. Dazu sind den Angaben zufolge rund 160 Einsatzkräfte unterwegs ebenso wie ein Hubschrauber. Der Großbrand an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg hatte sich den Angaben zufolge auf rund 450 Hektar ausgedehnt. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Zwischenzeitlich schien der Brand bereits unter Kontrolle, der Wind hatte ihn jedoch wieder angefacht und vergrößert.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-789848/3

