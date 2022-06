Erste Gäste kommen zur Verleihung des Filmpreises

Verleihung des Deutschen Filmpreis "Lola" 2022 in den Messehallen am Funkturm.

Berlin. Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises sind die ersten Gäste eingetroffen. Auf dem roten Teppich in Berlin erschienen am Freitagabend etwa Schauspielerin Jasmin Tabatabai ("Bandits") und "4Blocks"-Darsteller Kida Khodr Ramadan. Auch die Models Eva Padberg und Marie Nasemann gingen an den Fotografinnen und Fotografen vorbei. Der Filmpreis soll ab 18.00 Uhr vergeben werden, rund 1700 Gäste werden zur Verleihung auf dem Messegelände erwartet. Die Show wird zeitversetzt im Ersten ab 22.45 Uhr zu sehen sein.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-788957/2

