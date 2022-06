Waldbrand: Zwei Ortschaften müssen evakuiert werden

Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in der Gohrischheide in den Himmel.

Mühlberg/Zeithain. Wegen des Waldbrands an der brandenburgisch-sächsischen Landesgrenze müssen die Ortschaften Kosilenzien und Kröbeln im Landkreis Elbe-Elster evakuiert werden. Das teilte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg Raimund Engel am Freitag mit. Beide Ortschaften gehören zur Stadt Bad Liebenwerda. Das Feuer breitet sich ihm zufolge aus. Derzeit brenne es auf einer Fläche von 350 Hektar. Feldflächen nördlich der Gohrischheide in Sachsen seien erfasst worden.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-787976/2

