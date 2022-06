140 Feuerleute bei Waldbrand: Mehr angefordert

Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in der Gohrischheide in den Himmel.

Mühlberg/Zeithain. Zur Bekämpfung des Waldbrandes in der Gohrischheide an der Landesgrenze zu Brandenburg sind auf sächsischer Seite aktuell 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Zahl werde aber sicher noch "dynamisch nach oben" gehen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Dresden. Wie viele Einsatzkräfte in Brandenburg versuchten, den Brand in den Griff zu bekommen, konnte er nicht sagen. Die Situation sei wegen der Munitionsbelastung im Boden schwierig.

Das Areal umfasst einen ehemaligen Truppenübungsplatz. Das Feuer war am Donnerstag in einem Wald- und Heidegebiet ausgebrochen und vom Wind immer wieder angefacht worden.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-787511/3