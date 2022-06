Schauspielerin Gisa Flake hat ein Sommer-Projekt

Berlin. Die Schauspielerin und Kabarettistin Gisa Flake (36) denkt nach eigenen Worten gerade nicht an Sommerurlaub - sie hat sich ein Projekt vorgenommen. "Wir bauen ein Hausboot, und dann haben wir uns noch überlegt, unsere komplette Wohnung zu renovieren. Wir sind da ein wenig wahnsinnig", sagte sie am Donnerstagabend am Rande der Veranstaltung "Bunte New Faces Award Film" in Berlin.

Wenn sie es überhaupt mal in den Urlaub schaffe, dann müsse dieser auch aktiv sein. "Ich muss mich immer bewegen und ganz viele Sachen sehen, deshalb bin ich auch am liebsten an Orten, an denen ich schon öfter war", sagte Flake. Dazu gehöre etwa New York, denn am Broadway merke sie ganz besonders, warum sie den Job überhaupt mache. Die Schauspielerin hat unter anderem in der Comedy-Serie "Jerks." von Christian Ulmen, der Serie "4 Blocks" oder im Film "Systemsprenger" mitgespielt.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-781272/2