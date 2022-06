Blockade in Berlin: Aktivisten blockieren erneut die Stadtautobahn A100

Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" sitzen am Dienstag an der Ausfahrt Halenseestraße der Stadtautobahn. Mehrere Aktivisten haben sich mit Händen auf der Fahrbahn festgeklebt.

Berlin. Klimaschutzaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren auch am Freitagvormittag den Verkehr in Berlin. "A100 zum dritten Mal diese Woche dicht", schrieben die Aktivisten bei Twitter. Die Gruppe sei an sechs Orten in Berlin aktiv.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gebe es eine unangemeldete Demonstration im Bereich Kaiser-/Messedamm. Auf der der Berliner Stadtautobahn A100 komme es zu Stau.

Erst am Donnerstag hatte die Gruppe die Kreuzung am Frankfurter Tor in Friedrichshain blockiert und damit für erhebliche Probleme im Berufsverkehr gesorgt. Die Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), hatte via Twitter ihre Sympathien für die Ziele der Aktivisten ausgedrückt und dafür scharfe Kritik aus der Berliner Landespolitik einstecken müssen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte die Blockaden in dieser Woche scharf kritisiert.

In den Tagen davor war es zu Blockaden von Zufahrten der Stadtautobahn A100 in Berlin gekommen. Die Gruppe hatte außerdem das Kanzleramt mit schwarzer Farbe beschmiert.

Aktivisten fordern Stopp von Ölbohrungen in der Nordsee

„Wir sind die letzte Generation, die den Klimakollaps noch verhindern kann“, teilte die Initiative Letzte Generation mit. Sie verlangt eine Erklärung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass keine neue Infrastruktur gebaut wird, um fossile Energieträger zu nutzen. Geplant seien tägliche Unterbrechungen des Straßenverkehrs in Berlin - bis Scholz glaubhaft erkläre, dass es keine Ölbohrungen in der Nordsee geben werde.

Auch im Januar und Februar gab es zahlreiche Autobahnblockaden. Das führte in Berlin zu mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Inzwischen gibt es bei der Polizei eine mittlere dreistellige Zahl an Ermittlungsverfahren, meist wegen Nötigung und Widerstand gegen Polizisten. Bislang seien 65 Verfahren bei der Staatsanwaltschaft eingegangen, hieß es kürzlich. Bislang sei in keinem Verfahren entschieden worden, ob Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird. Die Polizei müsse noch in allen Fällen weiter ermitteln.