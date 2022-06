Wetter in Berlin: Viel Sonne - aber auch Schauer und Gewitter

Viel Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad - aber auch eine gewisse Gewittergefahr: So wird das Wetter am Wochenende in Berlin.

Wetter in Berlin

Berlin steht vor einem sommerlichen Wochenende mit Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad. Schon am Freitag gibt es in der Region viel Sonne und eine Erwärmung auf bis zu 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam meldet.

Allerdings: Die trockenen und heiteren Phasen können immer wieder abgelöst werden durch Schauer und Gewitter. Dabei kann es vereinzelt auch zu Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen.

Am Freitagnachmittag ist davon laut DWD vor allem West- und Südbrandenburg betroffen. Am Sonnabend besteht die höchste Gewitterswahrscheinlichkeit in der Region am Nachmittag und frühen Abend.

Ein Blick in die kommende Woche zeigt: Es wird wieder sehr heiß. Der Wetterdienst sagt in der Region am Montag Temperaturen von bis zu 36 Grad voraus.

Freitag, 24. Juni: Zunächst viel Sonnenschein und trocken, ab dem Nachmittag besonders in West- und Südbrandenburg zunehmend wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern, lokal eng begrenzt mit Starkregen um 20 l/qm, Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) und kleinkörnigem Hagel. Erwärmung auf 30 bis 33 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf zunehmend mäßiger Wind aus Südost mit einzelnen Windböen bis 50 km/h (Bft 7), am Abend zwischen der Prignitz und dem Elbe-Elster-Kreis auf Südwest bis West drehender Wind. In der Nacht zum Sonnabend wechselnd bewölkt, örtlich Schauer oder einzelne Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen und stürmischen Böen (Bft 8). Tiefstwerte 19 bis 16 Grad. Abseits von Schauern schwachwindig.

Sonnabend, 25. Juni: Wolkig, zeitweise heiter und längere Zeit trocken. Örtlich Schauer oder einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen (Bft 8) und Hagel. Höchste Gewitterwahrscheinlichkeit am Nachmittag und frühen Abend. Am späten Abend Bewölkungsrückgang und verbreitet trocken. Höchstwerte 27 bis 30 Grad. Schwacher Wind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 26. Juni: Heiter, zeitweise wolkig. Oftmals trocken, ab dem Mittag einzelne Schauer oder Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen (Bft 8). Am späten Abend abklingende Schauer und meist gering bewölkt. Höchsttemperatur 29 bis 32 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Südost bis Ost. In der Nacht zum Montag gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 20 bis 16 Grad. Schwacher östlicher Wind.

Montag, 27. Juni: Heiter, ab dem Mittag teils wolkig. Meist trocken, am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen, vor allem in den westlichen Landesteilen. Mitunter sehr heiß, Höchsttemperatur 32 bis 36 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Südost bis Süd, im Verlauf teils auf West bis Südwest drehend. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer, teils kräftiger ausfallend, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte zwischen 21 und 18 Grad. Überwiegend schwacher Wind.

Die Wettervorhersage des Wetterdienstes lesen Sie auch auf den DWD-Seiten