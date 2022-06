Der Deutsche Filmpreis wird verliehen

Albrecht Schuch als Thomas Brasch in einer Szene des Films "Lieber Thomas".

Berlin. An wen geht die Goldene Lola? In Berlin wird am heutigen Freitagabend (ab 18.00 Uhr) der Deutsche Filmpreis vergeben. Das Schwarz-Weiß-Drama "Lieber Thomas" von Regisseur Andreas Kleinert geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Die Verleihung wird der erste große Auftritt für die neue Akademiespitze: Schauspielerin Alexandra Maria Lara und Regisseur Florian Gallenberger leiten die Deutsche Filmakademie seit wenigen Wochen.

Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche. Die Preise sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte verbunden. Im vergangenen Jahr hatte die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader die Goldene Lola für den besten Spielfilm gewonnen.

