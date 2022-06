Finanzsenator warnt vor schweren Zeiten

Berlin. An dem Tag, als das Abgeordnetenhaus beschloss, mit 76,6 Milliarden Euro bis Ende 2023 so viel Geld auszugeben wie nie zuvor, musste Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) seine warnende Stimme erheben. Der Politiker stellte trotz des rekordverdächtigen Doppelhaushalts 2022/23 die Berlinerinnen und Berliner auf finanziell schwere Zeiten ein. „Wer behauptet, sämtliche Krisenkosten stemmen zu können und gleichzeitig die Bürger zu entlasten, der ist entweder im Besitz der Zauberformel oder sagt die Unwahrheit“, sagte Wesener am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Die Krisen und die Rückkehr der Inflation werden nicht spurlos an den öffentlichen und privaten Haushalten vorbeigehen.“

Die finanziellen Spielräume würden in den kommenden Jahren schrumpfen. Dennoch verteidigte Wesener die im Doppeletat geplanten vorgesehenen Investitionen in das Personal und die Infrastruktur. Die Haushaltskonsolidierung vor 20 Jahren habe gezeigt, welchen sozialen Sprengstoff eine Sparpolitik in Krisenzeiten hervorrufe. Eine Wiederholung wünsche sich niemand und werde mit dem aktuellen Senat nicht geschehen. Um die Krisen abzufedern und steigende Energie- sowie Baukosten auszugleichen, hat die Koalition fast zwei Milliarden Euro zurückgelegt. Hinzu kommen 1,3 Milliarden Euro, die für Unterbringung und Integration der Geflüchteten aus der Ukraine vorgesehen sind. Auch für den Umbau der Stadt für die Verkehrs- und Klimawende stellt die Koalition mehr Geld bereit, unter anderem gibt es 30 Millionen Euro, um die Bezirke dabei zu unterstützen, asphaltierte Flächen zu entsiegeln und zu begrünen.

Für Beschäftigte, die mit ihren Unternehmen für das Land Berlin tätig sind, soll es ebenfalls Verbesserung geben. Das Abgeordnetenhaus beschloss neben dem Haushalt auch das neue Landesmindestlohngesetz. Von bisher 12,50 Euro pro Stunde steigt dieser nun auf 13 Euro. „Wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass sich das Einkommen all jener Menschen verbessert, die im Einflussbereich des Landes Berlin arbeiten, die aber nur ein geringes Einkommen beziehen“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke). Überall dort, wo das Land Berlin Einfluss habe, sollten „einheitliche Mindestlohnstandards gelten – und zwar bessere als bundesweit üblich“.