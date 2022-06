24-Jähriger mit falschem Kennzeichen und Machete unterwegs

Bad Freienwalde. In Bad Freienwalde ist ein 24-jähriger Fahrer mit einem falschem Kennzeichen sowie einer griffbereiten Machete in seinem Auto unterwegs gewesen. Das Kennzeichen gehöre eigentlich zu einem anderen Fahrzeug, zudem habe der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis gehabt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Beamte der Bundespolizei hatten dies bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Donnerstag festgestellt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220623-99-765864/2

