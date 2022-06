Alexandra Maria Laras Lieblingskino liegt im Berliner Westen

Berlin. Schauspielerin Alexandra Maria Lara (43) geht in ein Berliner Kino ganz besonders gerne. "Ich habe eine ganz persönliche Verbindung zum Kant Kino. Das wird mit so viel Herz und Leidenschaft - auch in schwierigsten Zeiten - von seinen Betreibern aufrechterhalten, und auch von denen, die dieses Kino lieben", sagte Lara der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten ein wahnsinnig schönes Programm und seien sehr engagiert im Austausch mit Künstlern, mit Filmschaffenden, aber auch mit Musikern. "Ich gehe aber auch sehr gerne ins Delphi. Früher gab es hier gerade am Ku'damm noch mehr Kinos, das Marmorhaus und den Royal Palast zum Beispiel." Lara leitet seit einigen Wochen mit Regisseur Florian Gallenberger die Deutsche Filmakademie. An diesem Freitag (24. Juni) werden die Deutschen Filmpreise in der Stadt verliehen.

© dpa-infocom, dpa:220623-99-765570/4

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.