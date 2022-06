Manche sehen nur Chaos, andere einen schönen Kultursommer

Berlin. Über die großen Linien der Finanzpolitik für die nächsten Jahre ging es nur am Rande. Wie in Generaldebatten zum Haushalt üblich nutzte die Opposition im Abgeordnetenhaus am Donnerstag die Gelegenheit zu einer umfassenden Stilkritik an der Koalition und ihren Protagonisten, die inzwischen ein halbes Jahr im Amt sind.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) musste sich viel Kritik und teilweise auch vergiftetes Mitgefühl der Fraktionschefs von CDU und FDP anhören. „Was Sie hier abliefern ist ein absolutes Trauerspiel“, sagte der Christdemokrat Kai Wegner. Der Haushalt passe nicht zu Berlin, das Ziel eines funktionierenden, sicheren und bezahlbaren Berlins werde nicht erreicht. „Sie stellen Ihre Gesinnung vor die bessere Idee“, kritisierte Wegner. Nach nur sechs Monaten hätten es Giffey & Co geschafft, „die unbeliebteste Landesregierung in ganz Deutschland zu sein“.

In der Stadt herrschten „Bildungschaos, Wohnungschaos und Mobilitätschaos“, hinzu komme noch das Wahlchaos. „Sie bekommen es nicht hin, dass unsere Stadt endlich funktioniert“, sagte Wegner an Giffey gerichtet. Eine Regierende Bürgermeisterin brauche „Mut und Durchsetzungskraft“. Das sei schon in der Koalition „nicht einfach“ gewesen. „Aber Sie haben auch Ihre Partei verloren“, sagte Wegner in Anspielung auf das schlechte Abschneiden der Regierungschefin bei den Wahlen zum SPD-Landesvorstand am Wochenende.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Czaja kritisiert "Kleinklein der Sozialdemokratie"

Auch der Freidemokrat Sebastian Czaja bohrte in der Wunde der mehr als 40-Prozent Nicht-Unterstützer für Giffey beim Parteitag. „Viele Themen, für die sie angetreten sind, wurden von ihrer Partei abgeräumt“, sagte Czaja und meinte damit die Zukunft der A 100 oder die Frage der Enteignung von Wohnungskonzernen. In der FDP hätten sie das „als demütigend empfunden“. Das „Kleinklein der Sozialdemokratie“ werde auf dem Rücken der Berliner ausgetragen. Das von Giffey häufig gebrauchte Wort „Chefinnensache“ sei „lange kein Gütesiegel“ mehr.

Der Haushalt von SPD, Grünen und Linken dokumentiere mit allein 130 Prüfaufträgen „Kraftlosigkeit, Zerstrittenheit und Perspektivlosigkeit“, sagte Czaja: „Für uns ist Nichtstun auch Amtsmissbrauch.“ Relevante Zukunftsthemen seien im Haushalt nicht abgebildet, das sei „echte Insolvenzverschleppung“. Giffey werde den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Der nun wieder angekündigte Aufbruch der Verwaltung habe schon 2016 im Koalitionsvertrag gestanden. Mit „typisch Berlin“ sei inzwischen immer gemeint, dass etwas in der Stadt nicht funktioniert.

Giffey kontert: "Erlebe die Stadt ganz anders"

Mit diesen Attacken weckten die Oppositionspolitiker aber den Kampfgeist der Regierenden Bürgermeisterin. Franziska Giffey konterte, warf den Kritikern vor, „Scherbenhaufen und Chaos“ erst herbeizureden. „Ich erlebe die Stadt gerade in diesen Wochen ganz anders als Sie“, sagte die Sozialdemokratin. Sie habe den Satz „typisch Berlin“ zuletzt von begeisterten Besuchern der Opernaufführung auf dem Bebelplatz gehört. „Die Leute freuen sich, dass der Kultursommer eröffnet ist und dass Berlin das ermöglicht hat“, schilderte Giffey ihr Bild von der Stadt, das ganz anders ist als das der meisten Oppositionsvertreter.

Dem CDU-Mann Wegner empfahl sie die Lektüre des „Koalitionsvertrags in leichter Sprache“, den die Behinderteneinrichtung Lebenshilfe gerade herausgegeben hat. „Wir haben uns auf den Weg gemacht und werden in diesem Haushalt massiv in Digitalisierung der Verwaltung investieren“, wies sei einen inhaltlichen Kritikpunkt der Opposition zurück. Und Giffey verwies auf die massiv veränderten Rahmenbedingungen durch Corona. Krieg und Inflation. „Wir erleben eine Zeitenwende. Business as usual ist nicht weiter möglich“, sagte Giffey. Ein Beispiel sei der Wohnungsbau, der durch Preissteigerungen, Materialmangel und steigende Zinsen gebremst wird.

Lesen Sie auch: Haushalt: Berlin gibt mehr aus als jemals zuvor

Gleichwohl werde Berlin wie im Wohnungs-Bündnis vereinbart den elektronischen Wohnberechtigungsschein und die digitale Bauakte auf den Weg bringen sowie die Planungszeiten beschleunigen. Auch den Vorwurf Czajas, es gebe nur drei Millionen Euro für den U-Bahnausbau, konterte Giffey. Es seien 30 Millionen Euro Planungsmittel für neue Linien vorgesehen. „Sie wissen genau, dass das Zeit kostet“, appellierte die SPD-Politikerin an die Redlichkeit der Oppositionsvertreter. Niemand sage, dass „am Ende der Legislatur schon alle U-Bahnen fahren“.

AfD: Senat gibt mit vollen Händen Geld aus

AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker war die einzige Oppositionsrednerin in der Generaldebatte, die die großen Linien im rot-grün-roten Zahlenwerk in Frage stellte. Der Senat schwimme im Geld, die Steuereinnahmen sprudelten als Folge der hohen Inflation. „Der Senat gibt mit vollen Händen Geld aus, die Bürger müssen sparen“, rügte Brinker. Der Etat sei rechtswidrig. Denn die Koalition nehme 5,4 Milliarden Euro, die noch aus der kreditfinanzierten Corona-Rücklage übrig sind, und finanziere damit den „ganz normalen Berliner Haushalt“. Stattdessen sollte die Koalition die „Pandemie-Kredite tilgen“, sagte die AfD-Fraktionschefin: „Die Bürger müssen für die rot-grün-rote Schuldenorgie geradestehen“, die zu einem Rekordstand von 63,7 Milliarden Euro Schulden geführt habe. „Sie können nicht auf Kosten künftiger Generationen Wahlgeschenke verteilen“, sagte Brinker.

Die Redner von SPD, Grünen und Linken lobten natürlich das Zahlenwerk, hoben die gebildeten Reserven zur Krisenbewältigung hervor und verlangten mehr Hilfe vom Bund. Der Haushalt folge der Strategie einer „bezahlbaren, sozialen und nachhaltigen Stadt“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh: „In der Krise spart man nicht.“ Es falle immer mehr Menschen schwer, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, die Mittelschicht drohe abzurutschen.

"Brandenburg brennt, Berlin steckt in der Dürre"

Die wachsende Armut bedrücke ihn sehr. Er appellierte an die Bundesregierung, für Entlastung zu sorgen und die Mehrwertsteuerbelastung für Lebensmittel temporär reduzieren. „Damit entlasten wir die Menschen ganz konkret“, sagte Saleh. Die Mehrwertsteuer sei an dieser Stelle „der größte Hebel“.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Anne Helm sagte, die Koalition werde sich „mit allen uns zur Verfügung stehenden Mittel gegen die drohende breite Verarmung der Bevölkerung stellen“. Sie verwies auf den 380-Millionen Euro umfassenden Sozialfonds, mit dem steigende Energiekosten für öffentliche Einrichtungen, aber auch für private Haushalte unterstützen soll. Aber die Krise treffe n nicht alle gleich. „Wer im KaDeWe Feinkost kauft, merkt wahrscheinlich gar nicht, dass Butter inzwischen über drei Euro kostet“, sagte Helm: „Es gibt genug Reichtum in diesem Land, er muss anders verteilt werden.“ Der Berliner Haushalt erfülle nicht jeden Wunsch, aber er schaffe Vorsorge für das Notwendigste.

Für die Grünen hob Fraktionschefin Silke Gebel die Bedeutung der Investitionen für Klimaschutz und Mobilitätswende hervor. „Brandenburg brennt, Berlin steckt in der Dürre“, sagte Gebel. „Wer Verantwortung für die Stadt ernst mein, muss Klimaschutz zur Priorität machen.“ Mit dem neuen Doppelhaushalt setze die Koalition das „Jahrzehnt der Investitionen fort und baue Berlin „zur lebenswerteren und sozialen Stadt“ um. „Heute ist es der Startpunkt“, sagte Gebel. Jetzt gehe es darum die vielen kleineren und größeren Projekte auch umzusetzen.

Finanzsenator schwört Berliner auf harte Zeiten ein:

Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hat die Berlinerinnen und Berliner auf finanziell schwere Zeiten eingestellt. „Wer behauptet, sämtliche Krisenkosten stemmen zu können und die gleichzeitig die Bürger zu entlasten, der ist entweder im Besitz der Zauberformel oder sagt die Unwahrheit“, sagte Wesener am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Die Krisen und die Rückkehr der Inflation wird nicht spurlos an den öffentlichen und privaten Haushalten vorbeigehen.“ Die finanziellen Spielräume würden in den kommenden Jahren schrumpfen.

Dennoch verteidigte Wesener die im Doppelhaushalt vorgesehenen Investitionen in das Personal und die Infrastruktur. Die Haushaltskonsolidierung vor 20 Jahren habe gezeigt, welchen sozialen Sprengstoff eine Sparpolitik in Krisenzeiten hervorrufe. Eine Wiederholung wünsche sich niemand und werde mit dem aktuellen Senat nicht geschehen.