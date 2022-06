Martin Hikel soll im August und September in Elternzeit sein. Für ihn übernimmt ein grüner Stadtrat.

Neukölln Neuköllns Bezirksbürgermeister geht in Elternzeit

Berlin. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) soll Ende Juli Vater werden. Das teilte sein Sprecher Christian Berg auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. „Herr Hikel nimmt ab 11. Juli Urlaub und erwartet Ende Juli das Kind“, so Berg. Anschließend nehme er in den Monaten August und September Elternzeit. Ab 1. Oktober will Hikel wieder ins Neuköllner Rathaus zurückkehren.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (links) und Stadtentwicklungsstadtrat Jochen Biedermann bei Bauarbeiten auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Biedermann soll die Geschäfte während der Elternzeit fortführen. (Archiv)

Foto: Lena Witte

Bis dahin übernehme der stellvertretende Bezirksbürgermeister Jochen Biedermann (Grüne) die Verantwortung für den Innenstadtbezirk. Der 43-Jährige ist seit 2016 Stadtrat und war davor seit 2009 in der Bezirksverordnetenversammlung.