Berlin. Der Laver Cup 2024 findet in Berlin statt. Das teilten die Organisatoren des Show-Events am Mittwoch mit. Das Duell zwischen den besten Tennisprofis aus Europa gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt soll vom 20. bis 22. September 2024 in der Mercedes Benz-Arena ausgetragen werden. In diesem Jahr wird in London gespielt, im kommenden Jahr ist dann Vancouver Gastgeber.

© dpa-infocom, dpa:220622-99-753358/2

