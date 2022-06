Zwölfte Auflage: Landessportbund lädt zum Familiensportfest

Berlin. Der Landessportbund Berlin (LSB) lädt am kommenden Wochenende zum Familiensportfest in den Olympia-Park. Bei der zwölften Auflage des größten Breitensportfestes von Berlin können Familien am Samstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr über 150 Mitmachangebote kostenlos ausprobieren, wie der LSB am Mittwoch mitteilte.

Neben traditionellen Sportarten wie Fechten, Hockey oder Basketball werden auch Stand-Up-Paddling, Softball oder Frisbee angeboten. Dazu gibt es auf der sogenannten Gesundheitsmeile Informationen und Angebote zu den Themen Sport, Bewegung und gesunde Ernährung. Wer sich genug bewegt hat, kann zudem die Wettbewerbe der Finals auf dem Olympischen Platz oder im Olympiastadion mitverfolgen.

© dpa-infocom, dpa:220622-99-753871/3