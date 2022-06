Chlorgas-Warnung in Berliner Schwimmbad

Berlin. In einem Schwimmbad in Berlin-Lichterfelde ist die Chlorgaswarnanlage ausgelöst worden. 30 Sportler mussten daraufhin in Badekleidung das Schwimmbad verlassen und in einem Restaurant betreut werden, teilte die Feuerwehr am späten Dienstagabend mit. Die Einsatzkräfte waren mit Vollschutzanzügen vor Ort. Kurz darauf kam jedoch die Entwarnung, da in der Schwimmhalle keine Chlorgase gemessen werden konnten. Die Sportler durften daraufhin zurück in ihre Umkleiden. Zuvor hatte "Der Tagesspiegel" darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220622-99-752312/2

