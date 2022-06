Berlin. In Berlin-Neukölln hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall ohne Fremdeinwirkung lebensgefährlich verletzt. Die 45-Jährige sei so stark gestürzt, dass sie vermutlich nicht überleben wird, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Weserstraße. Der genaue Unfallhergang war jedoch zunächst noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220622-99-751674/2

