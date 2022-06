Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Zülichendorf. In der Nähe von Zülichendorf im Landkreis Teltow-Fläming ist am Dienstagnachmittag ein Leichtflugzeug notgelandet. Die beiden Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Pilot habe sich wegen technischer Probleme zu der Notlandung auf einem Feld unweit des Dorfes, das zur Gemeinde Nuthe-Urstromtal gehört, entschlossen, teilte die Polizei am Dienstag auf Anfrage mit. Dabei wurde die Maschine beschädigt.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-747289/3

