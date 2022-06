Berlin. Bei einem Dealer in Berlin-Neukölln hat die Polizei fast 270 kleine Kügelchen voller Rauschgift gefunden - in auffälligem hellgrün. Ein Foto der Polizei zeigte am Dienstag die farbige Ware aus Heroin und Kokain, fertig portioniert zum Verkauf, außerdem Bargeld und Pfefferspray. Der 31-jährige Verdächtige wurde am Montag nahe dem Körnerpark festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-746132/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.