Sieben Preise für die Berliner Morgenpost

Chefredakteurin Christine Richter bei der Preisverleihung in Wien.

Wien. Mit insgesamt sieben Auszeichnungen ist die Berliner Morgenpost beim European Publishing gewürdigt worden. Der internationale Wettbewerb wurde zum 23. Mal veranstaltet, für die 20 Kategorien gab es mehr als 4000 Einreichungen. Die Berliner Morgenpost erhielt die European Publishing Awards für Infografiken und Foto-Reportagen. „Wir freuen uns sehr und danken der Jury sehr für die Anerkennung unserer Arbeit“, sagte Chefredakteurin Christine Richter bei der Preisverleihung am Sonntagabend im Museumsquartier in Wien. „Infografiken und Fotoreportagen gehören zum festen Bestandteil unserer Berichterstattung, online und Print, und werden von unseren Leserinnen und Lesern sehr geschätzt.“

Mit einem Preis gewürdigt wurden folgende Arbeiten: die Infografiken zu Berlin als „Hauptstadt der Demonstrationen“, zu Wintern in Berlin („Warten auf den Schnee“), zum Verlauf der Corona-Pandemie sowie die Infografik zu den Bomben, die auch 75 Jahre nach Kriegsende noch immer im Berliner Boden liegen („Gefahr aus der Vergangenheit“). Darüber hinaus erhielt die doppelseitige Infografik mit zahlreichen Deutschlandkarten, die zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zeigten, wie verschieden das Land ist, eine Auszeichnung. Darüber hinaus bekamen die Fotoreportage aus dem Ahrtal, die in der Berliner Illustrirten Zeitung, veröffentlicht wurde, und die Foto-Reportage zum Osterfest in Jerusalem („Geimpft zum Heiligen Feuer“) je einen Award.