Frankfurt/Oder. Ein im Ortsteil Booßen von Frankfurt/Oder gestürzter Radfahrer ist gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Passanten am Sonntagmittag den am Boden liegenden Mann gefunden. Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren. Er starb noch am Unfallort. Ob der Sturz oder möglicherweise gesundheitliche Probleme zum Tod des Radfahrers führten, wird geprüft.

